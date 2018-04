Congo-Kinshasa: Garantir le bien-être social - L'épargne s'impose !

Dans le cadre du Programme National d'Education Financière "PNEF" de la population Rd. Congolaise, les animateurs dudit projet s'engagent de plus en plus en faveur de la sensibilisation sur l'ensemble du territoire national. Dans cette même lignée, des journalistes de la capitale sont depuis hier, mercredi 4 avril 2018 à l'Hôtel Invest, en formation sur ladite éducation financière.

Question, entre autres, de sensibiliser et conscientiser les spécialistes des médias sur l'éducation financière, les former à l'éducation financière afin qu'ils en parlent aisément à travers leurs organes respectifs, et aussi, fédérer les organes de presse autour du Programme National d'Education Financière, afin de le relayer à la grande masse. Au terme de cette formation qui pend fin aujourd'hui même, les journalistes devraient amener la population à changer leur comportement, en les poussant à adopter la culture de la gestion financière, dont l'épargne, un moyen par excellence pour garantir le bien-être social individuel et celui de nos familles.

Lancée depuis hier dans la matinée à l'Hôtel Invest, voisin de la RTNC, la première journée de cette formation a été focalisée sur la Gestion budgétaire et la notion d'Epargne. A tout dire, l'appropriation de l'éducation financière se veut un moyen par excellence au nom du Programme National d'Education Financière, visant à changer l'attitude de la population Rd. Congolaise, quant aux dispositions qu'il faudra prendre face au projet d'avenir, mais aussi par rapport aux situations imprévues qui peuvent surgir à tout moment, en utilisant de manière sage, l'argent qu'on peut avoir, a-t-on appris.

Pour ce faire, toute personne devra engager des dépenses selon un plan financier bien établi. Pour les animateurs de cette formation, ceci est un outil qui permet à toute personne, de décider sur comment gagner plus d'argent et comment l'utiliser pour atteindre des objectifs assignés. Ainsi, la planification se veut important, car elle aide justement, à planifier les dépenses et surtout, à bien utiliser son argent, en se fixant dans un premier temps, les priorités financières pour l'avenir, tout en sachant qu'il n'y a pas de règles parfaites à suivre dans le choix de priorisation des dépenses, mais il faut aller à l'essentiel.

Elle permet, entre autres, de se discipliner dans les dépenses et épargner de l'argent, tout en évitant de se retrouver dans une situation de manque d'argent, ce qui conduit sans aucun doute, au stress financier, ont-ils poursuivi. Du reste, ces dépenses ne doivent pas aller au-delà des limites du budget évalué. Dans cette perspective, bien déterminer les priorités et les objectifs poursuivis est important, avant d'établir son budget, selon les enseignements suivis en ce premier jour, avant de poursuivre que les dépenses ne doivent pas dépasser les revenus. A tout dire, "le plus important, ce n'est pas de planifier, mais d'arriver à rester dans les limites de ce qui est prévu selon le budget en respectant le plan", a signifié Monsieur André Mayala, un des formateurs avérés en la matière.