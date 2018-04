Ile Maurice: Des investisseurs étrangers veulent utiliser le limon de Rodrigues en parfumerie

L'Independent Commission against Corruption (ICAC) compte aller au fond des allégations qui ont mené… Plus »

Il existe, à ce jour, 246 planteurs de limon enregistrés et plus de 200 autres engagés dans la transformation du produit. Toutefois, une analyse effectuée en 2014 par la Commission de l'agriculture de Rodrigues, a montré que cet agrume, dont la production était de 233 tonnes cette année-là, est fortement gaspillé, en raison d'un manque de débouchés.

Le limon de Rodrigues est spécial et unique au monde. L'huile essentielle qui y est extraite a une valeur économique et commerciale énorme. C'est ce qu'ont démontré des recherches menées par l'administration rodriguaise, en collaboration avec divers laboratoires: ceux du Centre international de développement pharmaceutique en France, de Biolabex à Maurice et du groupe CELERO en Italie.

