Ile Maurice: Affaire Gaiqui - les règlements de la police seront revus

L'Independent Commission against Corruption (ICAC) compte aller au fond des allégations qui ont mené… Plus »

Dans le cas Iqbal Toofany, mort en détention en 2015, les policiers ont été interdits de leurs fonctions le 4 mars 2015 et une charge provisoire de torture by public official pèse sur eux. Le 12 février dernier, le cas a été soumis à nouveau au bureau du Directeur des poursuites publiques. Ce dernier avait demandé une enquête plus approfondie la première fois.

Au niveau de la Disciplined Forces Service Commission, on fait également ressortir qu'il faut revoir la formation des enquêteurs. «Pourquoi ne recrute-t-on pas des hommes de loi qui pourront mener des enquêtes et représenter la poursuite ?» lance-ton. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut assurer une formation en continu, tout en s'appuyant sur des techniques modernes, fait-on valoir.

Sollicité, Mario Nobin a confirmé que «la machinerie a déjà été enclenchée en vue de prendre des actions» contre les policiers incriminés. Lesquelles ? On n'en saura pas plus.

