Afrique Centrale: Dossier transfert des eaux vers le Lac Tchad / Assemblée Nationale - Amy Ambatobe rassure les Députés Nationaux !

Il y a lieu de souligner que l'initiateur de la motion de l'information, Patrice Mayombe Mumbyoko est sorti de la salle comblé de l'intervention du Ministre Amy Ambatobe, par ses explications claires et concises. Pour sa part, l'Honorable Henri Thomas Lokondo a initié une motion incidentielle pour dire catégoriquement non au transfèrement des eaux de la rivière Oubangui.

Le devenir de La biodiversité du Fleuve Congo et de ses affluents sera également en danger, sans pourtant parler de risque du réchauffement climatique qui résulterait de l'évaporation du carbone contenu dans les tourbières. C'est pourquoi, au regard des enjeux actuels caractérisés, de facto, par l'esprit de la convoitise des pays du Nord comme ceux du Sud du Continent Africain, le Ministre de l'Environnement et Développement durable a proposé aux Elus du Peuple une série de recommandations. A savoir, inscrire la question du transfèrement des Eaux parmi les questions stratégiquement prioritaires.

Le numéro Un de l'Environnement national a laissé entendre que le projet dénommé Transaqua est dans une phase avancée de discussion entre plusieurs pays dont le Nigeria, le Niger ainsi que le Tchad, malheureusement, sans le pays concerné qui n'est autre que la République Démocratique du Congo. Dans son speech, Amy Ambatobe estime que dans le cas d'espèce, sans une étude de faisabilité au préalable, des études d'impact environnemental sur cette question capitale pourraient probablement compromettre le barrage et le projet d'Inga à cause de l'étiage.

Il était devant les Honorables Députés nationaux afin de répondre à la motion d'information concernant la problématique du transfèrement des eaux de la rivière Oubangui vers le lac Tchad. Le Ministre de l'Environnement et Développement Durable, le Docteur Amy Ambatobe a tenté de rassurer les élus du peuple, en donnant sa version des faits sur ladite affaire qui, actuellement, fait couler encre et salive. «Au niveau politique, le transfèrement des eaux ne peut se faire que si le peuple est consulté par voie de referendum comme l'exige la constitution à son article 214 alinéa 2 et la loi relative à l'eau à son article 53 », a-t-il soutenu.

Copyright © 2018 La Prospérité. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.