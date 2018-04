Burkina Faso: Vers la création d'une zone économique pour contrer le terrorisme

Arrivé hier 3 avril 2018 dans la matinée, à Ouagadougou, pour une visite d'amitié et de travail de 48 heures, le Premier ministre malien, Soumeylou Boubèye Maïga et son homologue burkinabè, Paul Kaba Thiéba, ont annoncé la création d'une zone économique spéciale, dans la soirée, au cours d'une conférence de presse conjointe.

Le Burkina Faso, le Mali et la Côte d'Ivoire comptent sur le développement pour faire reculer le terrorisme dans la sous-région. Le Premier ministre malien, Soumeylou Boubèye Maïga, en visite d'amitié et de travail de 48 heures au Burkina Faso et son homologue burkinabè, Paul Kaba Thiéba, ont annoncé, au cours d'une conférence de presse conjointe, hier 3 avril 2018, à Ouagadougou, la création d'une zone économique spéciale entre les trois pays. Cet espace économique va de Sikasso au Mali, à Bouaké en Côte d'Ivoire en passant par Bobo-Dioulasso au Burkina Faso. Il vise à offrir aux populations des pays concernés des perspectives économiques de manière à ce qu'il y ait des unités industrielles, a précisé le Premier ministre malien. « C'est un îlot de transformation de produits agricoles, un laboratoire de prospérité partagée », a ajouté son homologue burkinabè qui a affirmé que « la lutte contre le terrorisme ne doit pas nous enfermer dans la sinistrose ». Le chef du gouvernement burkinabè est persuadé que ce sont la désespérance, l'injustice, les frustrations et la pauvreté qui exposent les populations aux forces du mal.

Pour éradiquer l'hydre terroriste, il compte sur le renforcement de la coopération entre le Mali et le Burkina à travers des échanges d'information entre les deux gouvernements mais aussi à travers la coopération déconcentrée par le canal des gouverneurs, hauts commissaires et préfets. Paul Kaba Thiéba mise également sur le développement des infrastructures et la bonne gouvernance pour, a-t-il dit, soustraire les populations du terrorisme. Paul Kaba Thiéba a dit également la volonté des deux pays de renforcer l'assistance humanitaire au profit des populations déplacées et d'assurer leur sécurité.

Pour le Premier ministre malien Boubèye Maïga, le terrorisme est un danger pour la démocratie. En plus de la réponse militaire, il a préconisé une démarche concertée entre les pays dans la lutte contre le fléau. Qu'en est-il du droit de poursuite qui devrait permettre aux forces de défense et de sécurité de traverser les frontières de part et d'autres entre le Mali et le Burkina ? « Dans le cadre du G5 Sahel, il y a le droit de poursuite », a répondu Soumeylou Boubèye Maïga. Comment faire le tri entre les terroristes et les populations. Selon le Premier ministre Kaba Thiéba, seule l'action militaire permet de faire ce tri. Et les rackets à la frontière ? Le chef du gouvernement reconnait que c'est un phénomène qui ne facilite pas la libre circulation des biens et de personnes. « C'est pourquoi nos deux gouvernements travaillent à ce que le phénomène soit éradiqué », a-t-il affirmé.