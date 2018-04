Burkina Faso: Participation à la gouvernance - Leadership féminin, une obligation

La Plateforme nationale des jeunes pour les Objectifs du développement durable du Burkina Faso (PNJ-ODD/BF), organise du 29 au 31 mars 2018 à Ouagadougou, la 2e édition du National women leadership forum. Le thème a porté sur : «Femme leader, levier pour la capture du dividende démographique vers la réalisation des Objectifs du développement durable au Burkina Faso».

Au Burkina Faso, plus de 52% de la population est composée de femmes et 54% de jeunes. Dans ce lot, seulement 15% de femmes occupent des places dans les sphères décisionnelles. Pour preuve, dans le gouvernement actuel, elles sont six dont trois occupent des ministères pleins. A la représentation nationale, elles sont 14 sur 127. Toute chose qui crée toujours l'écart entre l'homme et la femme. C'est pourquoi, prônant l'équité entre l'homme et la femme, la Plateforme nationale des jeunes pour les Objectifs du développement durable/Burkina Faso, (PNF-ODD /BF) à travers sa Campagne nationale du leadership féminin (CNLF) a initié le National women leadership forum. La 2e édition se tient à Ouagadougou du 29 au 31 mars 2018, au 2IE, sur le campus de Ouagadougou. Elle réunit des jeunes filles et femmes qui réfléchissent au thème : «Femme leader, levier pour la capture du dividende démographique vers la réalisation des Objectifs du développement durable au Burkina Faso». Une thématique qui offre des opportunités pour positionner la jeune femme au centre des investissements afin de développer les mécanismes appropriés pour renforcer l'autonomisation économique de la femme pour la capture du dividende démographique.

La secrétaire générale du ministère en charge de la femme, Fati Ouédraogo, a relevé que le thème est interpellateur. Elle a souhaité que ses sœurs soient davantage associése aux côtés des hommes, à la transformation structurelle de l'économie en marche avec le PNDES. «C'est à ce prix que nous réussirons le pari de tirer pleinement profit du dividende démographique», a-t-elle soutenue. La présidente du National women leadership forum, la coordonatrice résidente du système des Nations unies au Burkina Faso, Metsi Mathetha, a rappelé que le leadership est la capacité de faire émerger une vision et d'entraîner les autres à la réaliser, grâce à une autorité personnelle. « Il n'est adossé ni à un statut, ni à une fonction, ni à un niveau de responsabilité. Le ciment du leadership, c'est la confiance, les compétences et le courage d'entreprendre des actions alignées avec la vision », a-t-elle confié.

Pour elle, cette initiative encourage « la constitution d'un tandem intergénérationnel de femmes leaders, capables de porter les défis du développement du Burkina Faso ». Durant ces trois jours, des participantes seront coachées par des mentors, chacune en fonction de son domaine d'intervention. Pour cette deuxième édition, le nombre des mentors est passé de 10 à 18 pour accompagner 350 jeunes femmes.

Bénéficier des expériences

A ce sujet, 200 vaillantes filles sélectionnées sur 500 postulantes vont profiter l'expérience de leurs devancières. « Le besoin existe, il faut créer la bonne connexion pour apporter les solutions adéquates », a-t-elle reconnu. Pour le commissaire général du National women Leadership forum, Cheik Fayçal Traoré, la promotion du leadership féminin ne doit plus être perçue comme un facteur de promotion de la femme, mais le prisme du développement. «Il s'agit bien d'une question de développement. Les études de la Banque mondiale et du PNUD démontrent que l'Afrique a perdu autour de 100 milliards de dollars en 2014, du fait des inégalités de genre », a-t-il précisé. Une situation qui de son avis persiste toujours au pays des Hommes intègres. « Tant que la femme, ne sera pas à 100% aux côtés des hommes pour assurer l'équilibre de 50% chacun, le développement de notre continent piétinera », a poursuivi M. Traoré. A ce sujet, la secrétaire générale du ministère en charge de la femme, est convaincue que pour atteindre l'autonomisation de la femme, les Burkinabè devraient se départir de certaines tares de la société dont le mariage des enfants, les violences basées sur le genre, l'excision...