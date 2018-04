Burkina Faso: Administration publique - Le guichet virtuel est fonctionnel

Le guichet virtuel unique de l'administration publique burkinabè est opérationnel. il a été lancé, le vendredi 30 mars 2018 à Pô, chef-lieu de la province du Nahouri.

Désormais, les populations peuvent consulter les données et services publics de l'administration publique burkinabè sur le lien : ww.guichetvirtuel. gov.bf. C'est le site du Guichet virtuel unique de l'administration publique. Il offre aux usagers un accès aux informations sur les démarches administratives, aux textes législatifs et règlementaires et à certains documents publics. « C'est un portail Internet unique qui centralise l'ensemble des services, procédures, formulaires des ministères et institutions au profit des usagers », a précisé le chef du département de la règlementation de la promotion du guichet virtuel unique, Issouf Zida. Pour lui, cette plateforme offre aux demandeurs de service public, les démarches à suivre, les coûts des prestations et les délais d'exécution.

Déjà, selon le ministre en charge de la fonction publique, Séni Ouédraogo, représentant le Premier ministre, plus de 600 démarches administratives de l'ensemble des ministères et institutions sont en ligne. Ce volet informationnel de la plateforme a été lancé, le 30 mars 2018 à Pô, chef- lieu de la province de Nahouri, dans la région du Centre-Sud. Une initiative saluée par les autorités locales. « La commune de Pô se réjouit d'accueillir le lancement officiel du guichet virtuel unique de l'administration burkinabè qui permettra via Internet d'accéder à toutes les démarches administratives », s'est exprimé le 2e adjoint au maire de la commune de Pô, Peka Aouya. « Je me réjouis de l'aboutissement de ce projet à un double titre.

D'abord, pour avoir travaillé sur le dossier lors de mon passage au ministère de la Fonction publique en tant que secrétaire technique et ensuite, au regard de ma position actuelle de ministre en charge du développement des TIC », a souligné la marraine de la cérémonie, Hadja Coulibaly, à travers, le secrétaire général de son département, Allassani Ouédraogo. De l'avis du ministère en charge de l'économie numérique, cette plateforme est un outil qui rapproche davantage l'administration des administrés en brisant les barrières de la distance, de la difficulté d'accès à l'information et de l'intermédiation. Toute chose qui nécessite la disponibilisation de la connexion Internet, l'une des inquiétudes soulevées par le 2e adjoint au maire de Pô.

A ce sujet, Séni Ouédraogo a rassuré : « Pour permettre aux populations d'avoir un accès rapide et fluide à la connexion, l'Etat burkinabè a engagé un vaste projet de backbone en fibre optique. Les travaux sont à un taux de réalisation très satisfaisant et nous nous en félicitons », a confié le ministre Ouédraogo. Il a dit que cette volonté de modernisation de l'administration est une vision du président Roch Kaboré, traduite dans le PNDES.

C'est ainsi que dans un futur proche, le second volet de la plateforme, des e-services seront développés, permettant de faire par exemple en lignes les demandes de carte nationale d'identité burkinabè, de passeport, de certificat de nationalité... « Je suis convaincu que l'externalisation nous permettra de développer rapidement les différentes e-services qui rapprocheront davantage les usagers de notre administration », s'est réjoui le ministre en charge de la fonction publique. Ce projet informatique est financé par le gouvernement burkinabè avec l'appui du Royaume du Danemark à travers la coopération au développement du Danemark « DANIDA ». Il est exécuté par l'Agence nationale de promotion des technologies et de la communication (ANPTIC).