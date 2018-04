Burkina Faso: Pont Mouhoun à Boromo - Près de 70% du taux de réalisation

Il a indiqué que la pose des dalles se poursuivra jusqu'à la fin du mois de mai. Selon lui, le pont mixte a plus d'avantages par rapport à l'ancien. « Il permet d'augmenter la longueur des travées. Nous avons deux appuis intermédiaires au lieu de quatre sur les précédents. En termes d'entretien et d'environnement, c'est un gain car rien ne vient gêner la rivière dans son écoulement », a détaillé M. Terrain. En sus, il a souligné que la peinture appliquée sur les aciers résiste bien à la corrosion. « Avec la chaleur, les poutres peuvent se dilater mais tout cela a été bien calculé par notre bureau d'étude », a rassuré le directeur des travaux. Pour les transporteurs, la nouvelle infrastructure sera la bienvenue. Karim Sebego, conducteur d'une compagnie de transport de la place a confié, à cet effet, qu'elle va permettre aux usagers de circuler librement en période de pluie car actuellement quand il pleut il est difficile de conduire avec sérénité.

« Nous pensons que nous finirons avant la date buttoir puisque la poutre centrale en acier qui a été confectionnée à l'extérieur du pays notamment en Belgique a été déjà lancée et nous avons assisté ce matin au démarrage de la pose de la première dalle », a-t-il indiqué . Et d'ajouter qu'après ce processus, du beton bituminé sera coulé pour marquer la fin des travaux. Pour lui, ce pont va durer plus de 100 ans si toutes les garanties sont respectées et sous réserve du contrôle approfondi du bureau chargé de la vérification de la qualité de l'ouvrage. « C'est une technique très belle sur les catalogues. Nous allons admirer ce joyau sur le Mouhoun à Boromo », a lancé le ministre Bougouma. Le directeur des travaux, Geoffray Terrain a, quant à lui, affirmé que son entreprise, SOGEA SATOM, a fait de multiples ponts mixtes dans toute l'Afrique mais est à sa première expérience au Burkina Faso.

