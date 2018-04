Burkina Faso: Réadaptation fonctionnelle au Burkina Faso - Un nouveau programme lancé

Un programme dénommé : «Projet d'appui au développement du plan stratégique de développement de la médecine physique et de réadaptation au Burkina Faso santé-réad», a été lancé, le jeudi 22 mars 2018 à Tenkodogo.

Dans le but de consolider ses acquis, Humanité et inclusion (HI) a bénéficié d'un nouveau financement du Luxembourg pour la mise en œuvre d'un nouveau cycle de programme dénommé : «projet d'appui au développement du plan stratégique de développement de la médecine physique et de réadaptation au Burkina Faso santé-réad», couvrant la période 2018-2022. Plus de 3 800 personnes en situation de handicap seront touchées par ce programme.

Financé à hauteur de 570 000 000 de F CFA par le Luxembourg, le projet Réad-action intervient dans deux régions du Burkina Faso que sont le Centre et du Centre-Est. Il vise à améliorer la qualité et l'accessibilité des soins en réadaptation fonctionnelle au Burkina Faso, particulièrement dans sa zone de couverture. Le projet prévoit, entre autres, de former des professionnels du domaine de la réadaptation fonctionnelle et appuyer le service de médecine physique et de réadaptation dans la région du Centre-Est. Cet atelier qui marque le démarrage officiel des activités dudit programme, vise à faire le bilan des interventions du précédent projet 2014-2017, informer les partenaires sur le contenu du programme 2018-2022 et susciter leur adhésion pour une mise en œuvre réussie.

La secrétaire d'Etat chargée des personnes vivant avec un handicap, Yvette Dembélé, a indiqué que les actions de HI vont dans le sens de la réadaptation fonctionnelle de ces personnes vulnérables dans le volet santé, avec l'appui à la prise en charge sanitaire à travers le fonds d'équité qui a été créé à cet effet. Pour le directeur-pays de HI, Philippe Allard, le programme va permettre de disposer des professionnels formés aux domaines de l'orthopédie, de l'appareillage, de la réadaptation au Burkina Faso et aussi et surtout, de l'appui aux personnes les plus vulnérables pour qu'elles aient accès à l'appareillage, à la rééducation thérapeutique et toutes les techniques qui sont nécessaires quand on a un handicap ou une maladie invalidante. Le programme prévoit également la construction d'une unité d'appareillage orthopédique au Centre hospitalier régional (CHR) de Tenkodogo. Le premier centre construit en 2013 est parti en fumée, suite à un incendie sur le bâtiment, le jeudi 9 juin 2016.

Le Directeur général (DG) du CHR, Ousmane Néré, a noté que la construction d'une nouvelle unité d'ortho-prothèse va permettre au CHR d'apporter sa pierre dans la prise en charge des personnes vivant avec un handicap et surtout à la détection précoce des pathologies incapacitantes chez les enfants et les personnes adultes. La reconstruction de cette unité est l'initiative de l'ONG HI connu autrefois sous le nom de Handicap international, qui intervient depuis 2000 en faveur des personnes vivant avec un handicap au Centre-Est. Les responsables du projet se sont réjouis des résultats de l'évaluation du projet Réad-action et ont relevé d'importants acquis à savoir : la mise à disposition du ministère de la Santé, d'un plan stratégique de développement de la réadaptation au Burkina Faso (2016-2020), le renforcement des compétences des agents de santé et des professionnels de la réadaptation dans la prise en charge de certaines pathologies incapacitantes, l'amélioration de l'accessibilité financière des personnes handicapées vulnérables aux soins de réadaptation à travers la subvention des soins de réadaptation. Le lancement de ce nouveau programme s'inscrit dans la dynamique d'un nouveau programme d'appui de 5 ans consacré à l'amélioration de la santé et des conditions de vie des personnes vivant avec un handicap et de l'inclusion sociale.