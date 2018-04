Burkina Faso: Formation continue des enseignants - Les TIC, une alternative

Le ministre de l'Education nationale et de l'Alphabétisation, Pr Stanislas Ouaro, a lancé officiellement, le lundi 26 mars 2018, à Manga, la phase-pilote de l'Initiative francophone pour la formation à distance des maîtres (IFADEM) au Burkina Faso.

La formation des enseignants est un impératif pour assurer une éducation de qualité pour tous. Le Burkina Faso, en réponse à cette préoccupation, a entrepris l'introduction des Technologies de l'information et de la communication (TIC) dans le système éducatif, à travers la mise en œuvre de l'Initiative francophone pour la formation à distance des maîtres (IFADEM). Le lancement officiel de la phase expérimentale du dispositif a eu lieu, le lundi 26 mars 2018, à Manga dans la région du Centre-Sud. Pour ce premier jet, a expliqué le coordonnateur international de l'IFADEM, Papa Youga Dieng, deux régions sont concernées : la Boucle du Mouhoun et le Centre-Sud. 2 000 enseignants au total, dont 1 800 du primaire et 200 du post- primaire, a-t-il dit, vont affiner leurs connaissances par le biais du tutorat et des TIC, sur un cursus de neuf mois. Les disciplines concernées sont le français, l'histoire-géographie, les mathématiques et les sciences de la vie et de la terre.

Concrètement, les bénéficiaires, aux dires du coordonnateur, auront droit à un accompagnement pédagogique assuré par les tuteurs, c'est-à-dire, des formateurs dont le rôle va consister à les soutenir, maintenir leur motivation et les aider à surmonter leurs difficultés. Des outils informatiques seront aussi offerts pour leur permettre d'interagir sans quitter les salles de classe.

Selon le ministre en charge de l'éducation nationale, Pr Stanislas Ouaro, l'IFADEM est une initiative qui, à bien des égards, va être profitable au système éducatif burkinabè. A l'en croire, chaque année, de jeunes enseignants, sans grande expérience pédagogique, font leur entrée dans la profession. A titre illustratif, il a indiqué qu'en 2016, 1 600 enseignants sans formation initiale ont été recrutés. Aussi, pour l'année 2017, il a été enregistré 16 267 nouveaux emplois d'enseignants dans le secteur de l'éducation pour un besoin d'accompagnement en formation continue.

Au regard de ces données donc, le ministre Ouaro a estimé que le dispositif IFADEM tombe à point nommé et constitue pour son département, « une alternative crédible et efficace » au renforcement de la qualité de l'éducation. Au titre des avantages également, il s'est félicité de l'octroi en énergie photovoltaïque de certaines structures telles le centre de ressources informatiques de la direction régionale en charge de l'enseignement postprimaire et secondaire du Centre-Sud et les Ecoles nationales de formation des enseignants du primaire (ENEP) de Dédougou et de Loumbila.

En attendant que l'initiative fasse tache d'huile à l'échelle nationale, Stanislas Ouaro a appelé l'ensemble des bénéficiaires à prêter une oreille attentive lors des échanges et à s'appliquer pour de résultats probants et une transformation qualitative de l'enseignement au Burkina Faso.