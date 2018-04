Burkina Faso: Décentralisation - Un plan stratégique pour soutenir les collectivités

Les acteurs du Programme décentralisation/développement communal (PDDC) de la GIZ (coopération allemande) sont en atelier, du 4 au 6 avril 2018, à Ouagadougou. Ils vont restructurer la collaboration avec les parties prenantes de mise en œuvre, identifier les activités clés et élaborer la stratégie d'exécution dudit programme.

L'atelier sur la planification stratégique qui se tient, du 4 au 6 avril 2018 à Ouagadougou, marque le lancement officiel de la Ve phase du Programme décentralisation /développement communal (PDDC). Au cours de cette rencontre d'échanges, les acteurs vont analyser, d'une part, le modèle de résultats, les forces et les faiblesses, les menaces et les opportunités, auxquels les différents champs d'action du PDDC feront face. Ils auront à définir également les différents processus de travail et les mesures de renforcement de capacités. D'autre part, ils vont analyser la stratégie de renforcement des capacités de la nouvelle phase ainsi que les synergies entre les champs d'actions avec les autres partenaires.

Le secrétaire général du Ministère de l'Administration territoriale et de la Décentralisation (MATD), Pierre Bicaba a confié que cet atelier revêt une grande importance pour son département, en ce sens qu'il constitue des moments d'introspection et de réflexion sur le contenu de grandes orientations à donner au PDDC. Le MATD, à l'entendre, a été partie prenante de tout le processus de préparation de la Ve phase du PDDC, qui s'inscrit pleinement dans les objectifs du 3e cycle de la décentralisation. Selon lui, ce cycle est marqué par l'adoption des référentiels, qui est une nouvelle vision allant jusqu'en 2030. « Le 3e cycle de la décentralisation est une politique, une stratégie décennale et un plan d'actions . Il y a un certain nombre d'innovations, qui vont permettre aux collectivités territoriales, d'amorcer un véritable développement local, basé sur une participation active des populations », a mentionné M. Bicaba. Le PDDC est mis en œuvre par la coopération allemande (GIZ).

Le conseiller technique principal du PDDC, Ronald Redeker a précisé que le processus de la planification de la Ve phase du Programme décentralisation/développement communal de la GIZ a démarré en fin janvier 2017. Une équipe d'experts internationaux et un expert national ont été mandatés à son avis, pour évaluer la prolongation de la IVe phase du PPDC et définir avec les partenaires nationaux, les bases de la Ve phase, qui va couvrir la période 2018-2021.

Cet atelier de planification stratégique constitue une étape très importante du processus. « Parce que c'est le moment de définir les grandes orientations et les outils nécessaires pour la mise en œuvre du programme pour les trois prochaines années », a-t-il signifié. Les résultats attendus de cet atelier par les acteurs de la décentralisation comme l'a fait savoir M. Redeker, seront utilisés chaque année pour les ateliers de planification opérationnels. Ceux de l'année 2018 sont déjà prévus dans les régions de l'Est à Fada et du Sud-Ouest à Gaoua.