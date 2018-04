Afrique: Le Congo prend une option devant la RCA

Egypte, Maroc, Tunisie, Nigéria et Sénégal : voilà les 5 nations qui représenteront… Plus »

Estelle Frangelle Kokolo transforme le pénalty en but (40'). Dembélé Aminata double la mise juste avant la mi-temps (44'). L'addition aurait pu être plus salée si la gardienne centrafricaine n'avait pas détourné la frappe de Smith Adama dans le temps additionnel de la première mi-temps. 2-0 à mi-course, la seconde période ne changera rien au score, les Centrafricaines contrant tous les assauts des Congolaises.

Les Diables rouges dames ont disputé le 4 avril leur premier match officiel depuis la fin des Jeux africains du Cinquantenaire. Le manque de compétition dans leurs jambes ne les a cependant pas empêchées de prendre une option pour la qualification pour le second tour des éliminatoires de la CAN Total femmes, Ghana 2018.

