Angola: La mortalité des bovins due aux maladies réduit de 53%

Il a informé que l'année de vaccination a été ouverte il y a 15 jours et plus de 100 vaccinateurs sont impliqués repartis en 74 brigades.

Il a précisé que la municipalité de Lubango a vacciné 49.597 têtes de bœuf, Humpata 24. 749, Chibia 84.144, Gambos 65.006, Matala 77. 584, Quipungo 142.381, Jamba 2.916, Cuvango 1.591, et Chicomba 35.207, Chipindo 14. 086, Tyilenge 48.133, Cacula 102.731, Caluquembe 111.896 et Caconda 36.604 têtes.

Le responsable a signalé que les animaux ont été vaccinés contre diverses maladies, notamment la dermatite nodulaire, l'anthrax et l'anthrax symptomatique et la péripneumonie contagieuse.

Ces données ont été fournies mardi à l'Angop, par le directeur provincial de l'Agriculture et des Forêts de Huila, Lutero Campos, dans le cadre la prévention et lutte contre les maladies qui déciment les troupeaux.

