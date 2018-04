Angola: La ministre de l'Environnement au IIe Symposium International à Rome

Luanda — La ministre de l'Environnement, Paula Francisco, participera le 5 de ce mois, à Rome (Italie), au deuxième symposium international sur l'agro-écologie au service des Objectifs de développement durable (ODS).

Au cours de la rencontre, selon un communiqué de presse de ce ministère parvenu mardi à l'Angop, elle participera à la Table ronde de haut niveau du deuxième Symposium international sur l'agro-écologie.

L'organisation de cet événement est organisée par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) et se déroule du 3 au 5 avril.

C'est la suite du premier Symposium international sur l'agro-écologie pour la sécurité alimentaire, organisé en 2014, suivi d'une série de réunions régionales tenues en 2015, 2016 et 2017.

Ce deuxième symposium vise à promouvoir l'agro-écologie du dialogue aux activités régionales et nationales, en garantissant une occasion pour l'échange d'idées et d'expériences, tout en analysant les politiques et actions qui peuvent soutenir l'agro-écologie pour atteindre les Objectifs de développement durable, ainsi que suivre la décennie de l'agriculture familiale.

Le Fonds des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) compte sur l'important rôle stratégique et prépondérant que le Ministère de l'environnement joue dans la conservation de la biodiversité en Afrique australe et le partenariat exemplaire avec cette agence des Nations Unies pour la promotion de l'agro-écologie en Angola.

Parallèlement à cet événement, la ministre de l'Environnement représentera les autorités gouvernementales angolaises dans un panel de donateurs publics et privés pour des fonds destinés au secteur environnemental de l'Angola.