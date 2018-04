Angola: Uíge - Un évêque catholique souligne la réconciliation entre Angolais en 16 ans de paix

L'Angola et la Namibie ont signé mercredi, à Windhoek, un protocole de coopération dans le domine… Plus »

Selon le prélat, il est également nécessaire de renforcer la construction de routes, écoles, hôpitaux et de centres de santé, la fourniture d'électricité et de l'eau potable, comme d'autres défis à prendre en compte par le gouvernement.

Il a défendu la nécessité d'améliorer de plus en plus les conditions de la population la plus vulnérable, notamment les personnes âgées, les enfants accusés de pratiques de sorcellerie, vivant dans des conditions d'extrême pauvreté.

Le religieux a également souligné la construction et la réhabilitation de routes, écoles et d'infrastructures sanitaires. "Par conséquent, ne pas reconnaître les effets de la paix serait un aveuglement pour quiconque", a déclaré Mgr Mata Mourisca.

Uíge — Le réconciliation entre les Angolais, le sens de la fraternité et amitié entre tous, sans racisme et tribalisme, ont été considérés par l'évêque émérite du diocèse de Uige, Mgr Francisco da Mata Mourisca, comme les principaux gains des Angolais dans seize années de paix effective dans le pays.

