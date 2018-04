Afrique: CAN femmes Total - Les Ethiopiennes se régalent

Egypte, Maroc, Tunisie, Nigéria et Sénégal : voilà les 5 nations qui représenteront… Plus »

Dans la minute suivante Asha Rashid redonnait l'avantage aux Twiga Stars (47'). Trente minutes plus tard Barbara Banda égalisait pour la deuxième fois. Fortes de leurs trois buts à l'extérieur, les Zambiennes bénéficieront d'un avantage certain quand elles accueilleront le match retour le 8 avril au Nkoloma Stadium de Lusaka.

La suite fut moins généreuse pour les protégées de Sidate Sarr. L'entraîneur sénégalais avait clairement défini son objectif avant le coup d'envoi,« marquer des buts et de ne pas en prendre ». Raté puisqu'il y aura ce but algérien à l'heure de jeu. Suspens maintenu pour les retrouvailles le 10 avril à Alger.

Un pénalty transformé par Estelle Kokolo (40') suivi quelques instants plus tard d'un deuxième but d'Aolphine Dembele Aminata (44') a scellé la victoire des Congolaises sur les Centrafricaines lors du match aller disputé au Stade Alphonse Massamba Débat à Brazzaville. D'expérience, deux buts d'avance ne sont pas une marge suffisante pour aborder sereinement une seconde manche.

L'entraîneur Salim Zereaye et Lucy (surnom de l'équipe féminine d'Ethiopie) peuvent dès à présent préparer le deuxième et dernier tour des éliminatoires où elles trouveront sur leur route soit le Sénégal, soit l'Algérie. Auparavant, le 10 avril, les Ethiopiennes auront croisé une seconde fois les Libyennes à Addis-Abeba.

Les Ethiopiennes ont donné un véritable cours de football à leurs adversaires libyennes au cours d'une rencontre disputée au Petro Sport Stadium du Caire. L'addition est lourde, 8 buts à 0, dont un triplé de Loza Abera (20', 23', 62') et un doublé de Rehima Zerga (5', 18'). Mirekat Feleke (33'), Bizuayehu Taddese (44') et Bethlelem Keflyalew (48') ont marqué les autres buts.

