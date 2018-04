Afrique: CAN Total femmes - Léger avantage pour le Sénégal

Egypte, Maroc, Tunisie, Nigéria et Sénégal : voilà les 5 nations qui représenteront… Plus »

Il a fallu leur parler à la mi-temps pour qu'elles acceptent de mettre le pied sur le ballon. On aurait pu ajouter un autre but mais ce n'est pas mal de gagner même par 2-1. Nous avons les moyens d'aller défendre cette avance et pourquoi pas de marquer chez l'adversaire ».

« L'essentiel est fait, nous avons gagné contre un adversaire dont on ne savait rien. Les deux buts marqués très tôt ont, hélas, fait déjouer les filles. Et elles se sont mises à balancer jusqu'en deuxième période.

La gardienne Kahina Takenint avait mal jugé la trajectoire du ballon qui termina sa course dans les buts. « 2-0 en dix minutes, tout le monde était surpris par cette entame de match », reconnaissait Mamy Ndiaye pour expliquer ensuite les difficultés de son équipe à enfoncer son adversaire. « Au lieu de continuer à jouer juste et à mettre la pression, nous nous sommes relâchées », expliquait la capitaine des Lionnes.

Le premier, en effet, est intervenu après cinq minutes de jeu. Sur une passe adressée à l'attaquante et capitaine Mamy Ndiaye, la défenseure algérienne Isma Ouadah qui tentait de dégager, ralentit le ballon de la main. L'arbitre sifflait un pénalty que Mariama Diédhiou transformait en prenant à contre-pied la gardienne de but algérienne qui n'avait jusque-là touché aucun ballon.

