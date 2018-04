Guinée: Rencontre Alpha/Cellou - Le compte rendu du chef de fil de l'opposition à ses pairs de l'opposition républicaine

L'opposition républicaine s'est réunie mercredi 04 avril 2018 au QG de l'UFDG pour le compte rendu de la rencontre entre le président de la république et le chef de file de l'opposition le 02 avril dernier au palais Sekhoutoureyah.

Après cette plénière qui a duré pendant des heures, au sortir de la salle, le porte-parole de l'opposition républicaine, Alhouseny Makanera Kake, a fait savoir que, c'est suite au compte rendu du chef de fil de l'opposition républicaine, Cellou Dalein Diallo qu'ils ont profité de lui félicité et de l'encourager par rapport aux résultats obtenus lors de sa rencontre avec le président de la république.

Qui sont entre autres la possibilité de trouver la solution des PV écartés, annulés ou tout simplement modifier au niveau du comité de suivi et le deuxième point l'application correcte et sans délai des accords du 12 octobre 2016.

Plus loin, il a félicité les militants de l'opposition pour leurs efforts fournis dans le processus de l'instauration d'une véritable démocratie en Guinée.

« Nous ne pouvons pas passer sur silence sans félicité nos militants et sympathisants qui se sont mobilisés pour obtenir cette rencontre et les guinéens vivant à l'intérieur et à l'extérieur du pays. C'est la conjugaison de tous ses efforts qui ont permis à cette rencontre. Et nous demandons à nos militants de rester vigilant et mobiliser jusqu'à l'application correcte des engagements.

Encore une fois nous voudrions dire que le respect des engagements doit être l'affaire de tout le monde. Celui qui respecte ses engagements c'est celui là qui est un homme de paix et qui veut le développement du pays.

C'est pourquoi nous estimons que ses rencontres mêmes ont été utiles d'abord, sans ses rencontres on n'allait pas avoir les législatives, les élections locales pourquoi parce que le pouvoir a été contraint d'organiser des élections et aussi sans cette rencontre on n'allait pas savoir si l'opposition à de bonne foie » précise l'ex-ministre de la communication.

Parlant du code électoral dans le même registre, le porte-parole de l'opposition républicaine a déclaré : « le code électoral n'est pas le problème, c'est du fait qu'il a été violé, c'est du fait que ces dispositions n'ont pas été repérés si non même les élections nationales le recours c'est à un seul niveau, c'est-à-dire au niveau de la cour constitutionnelle c'est sans recours.

Mais quand vous prenez ce code électoral qui comporte 205 articles vous ne pouvez pas river vos yeux sur seulement au niveau du contentieux oublier tout les autres articles et dire la loi a été respectée.

Donc, pour qu'on respecte la loi, il faudrait qu'en amont ont respect la loi et qu'en avale ont cherche à respecter mais si on n'a pas respecté la loi en amont qu'on ne peut pas dire qu'on a respecté la loi en avale ».