Ile Maurice: Ruisseau du Pouce - «Le promoteur doit assumer ses responsabilités», déclare Mahen Jhugroo

L'Independent Commission against Corruption (ICAC) compte aller au fond des allégations qui ont mené… Plus »

Il affirme que «le ministère nous a induits en erreur, en nous faisant croire qu'il ne s'agissait que d'un simple règlement», en ajoutant qu'il s'agit «d'un projet communautaire qui va bénéficier aux artistes et à l'ensemble des écoles de Port-Louis et non pas d'un projet commercial. Cela me dépasse pourquoi les politiciens s'acharnent dessus».

Après les débats au Parlement, le mardi 3 avril, sur le Pouce Stream (Authorised Construction) Amendment Bill, le directeur général de Promotion and Development (PAD) Ltd, René Leclézio, a fait part, hier, mercredi 4 avril, durant la matinée, de la décision d'abandonner le projet de construction d'un balcon qui devait surplomber le ruisseau, tout en faisant partie du Caudan Arts Centre.

