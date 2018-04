Ile Maurice: Abus sexuels sur mineurs - «Il faut faire preuve de retenue», exhorte Pedostop

L'Independent Commission against Corruption (ICAC) compte aller au fond des allégations qui ont mené… Plus »

L'ONG exhorte les médias, dans un communiqué ce jeudi 5 avril, «de faire preuve de retenue et de compassion étant donné que la victime est une petite fille de 3 ans». Et cela, malgré l'engouement médiatique que suscite le suspect. La raison étant que «les victimes d'abus sexuels subissent plusieurs traumatismes même après leur agression. Elles risquent d'être marquées à vie, non seulement de par la nature de l'agression, mais aussi par la course effrénée vers le sensationnalisme».

Il faut «une approche humaine, décente et responsable quand il s'agit de relater les faits par rapport à un cas d'abus sexuel». C'est ce que demande Pedostop, une organisation non-gouvernementale qui milite contre les abus sexuels, aux rédactions des différents médias de l'île. Ce, dans le sillage des allégations portées contre le directeur des publications du groupe de presse La Sentinelle Ltd.

