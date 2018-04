Madagascar: London Missionary Society - Le bicentenaire en exposition

London Missionary Society est arrivé à Madagascar il y a 2OO ans !

Le bicentenaire est remémoré à travers une exposition au Tranovato Ambatonakanga. Des photos et archives retracent une implantation, une évolution de l'origine du LMS à Londres, ses débuts à Madagascar avec ses réalisations ayant contribué à la civilisation, et au développement de notre pays du temps de Radama 1er jusqu'au début du 20 e siècle. Des activités touchant le domaine de l'enseignement, la santé, l'aménagement et l'urbanisme. Conjointement, l'évangélisation restait cependant sa principale mission dont la plus importante reste la traduction de la Bible en malagasy et sa première édition.

On peut y voir également James Cameron pendant l'aménagement du Lac Anosy et la construction des premières maisons d'habitation en briques. Certains clichés relate Charles Hovenden assurant les premiers travaux d'imprimerie en 1826 ou encore James Richardson qui introduit du Curwen tonic solfa en 1870. Ceci permettait de transcrire les cantiques et hymnes anglaises. Cette exposition reste encore ouverte jusqu'au vendredi 6 Avril à 16h dans les parvis du Temple FJKM Tranovato Ambatonakanga.

A rappeler que ce jubilé est célébré parallèlement avec les 45 ans de la chorale Orimbato. Par ailleurs, le concert de Pâques a été consacré à cet anniversaire. Le Concert de Pâques donné par la Chorale Orimbato avec le groupe Quatuor Squad à l'accompagnement était d'une authenticité rare. Les cantiques ont été repris en version originale en anglais.Un moment unique pendant lequel ces chants liturgiques apportés par les missionnaires du LMS ont été interprétés à leur juste valeur.