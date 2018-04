Madagascar: JIRAMA - Un nouveau tarif dans la facture de mois de mars

Les abonnés s'attendent ainsi à une révision à la baisse de leurs factures. (Photo d'archives)

Nombreux sont les abonnés de la JIRAMA qui ont été stupéfaits en recevant leurs factures ces deux derniers mois. En effet, la hausse était inattendue et trop importante. Le ministère en charge de l'Eau, de l'Energie et des Hydrocarbures a annoncé la réalisation d'une étude visant à mettre en place une nouvelle tarification pour une catégorie de clients afin de temporiser la situation. Il s'agit notamment des abonnés ayant consommé entre 25 kWh et 130 kWh pour la première tranche. Ainsi, « ce nouveau tarif sera appliqué dans la facture du mois de mars », a déclaré le ministre de tutelle, Lantoniaina Rasoloelison, dans le cadre de la présentation d'une stratégie d'accès à l'électrification à Madagascar.

200 à 300 dollars. Notons que ce sera la troisième tarification appliquée après le tarif social 14 touchant près de 52% des abonnées de la JIRAMA et le tarif 16 qui est destiné aux gros clients. Mais parlant de la Nouvelle Politique de l'Energie qui va s'étaler sur une période de 2015 à 2030, l'objectif fixé est de faire passer de 15 à 70% le taux de desserte des ménages en électricité ou éclairage moderne à des prix abordables, recourant massivement aux sources d'énergies renouvelables. « Le but est de préserver notre patrimoine écologique et de participer à l'effort mondial de lutte contre les changements climatiques et leurs répercussions », a-t-il signalé. Et lui de rajouter que des investissements importants sont indispensables pour y parvenir. Selon les données émanant de son département ministériel, un financement de 200 à 300 dollars est nécessaire pour donner de l'électricité à un ménage si c'est dans le cadre d'un nouveau système de production d'énergie électrique. Une bonne stratégie d'accès à l'électrification s'impose également.