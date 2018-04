Madagascar: Permanence pour les stations-services la nuit - Une disposition qui se perd

« Afin d'assurer la continuité de la distribution des produits pétroliers, des points de vente suivant les localités doivent être ouverts 24h/24 et 7/7 j, selon des rotations convenues entre les titulaires de licences », d'après l'Arrêté N 12697/2003/MEM/OMH du 19 août 2003, provenant du Ministère de l'Energie et des Mines et de l'Office malgache des Hydrocarbures. Cet arrêté n'est plus respecté stricto sensu dans bon nombre de quartiers de la Capitale.

Evidemment ce sont les usagers ; en manque ou en panne d'essence la nuit qui en font les frais. Des usagers comme Rakoto (nom d'emprunt) qui, en partant d'Ankorondrano à Antaninandro le 3 avril dernier à 22h47, n'a pas trouvé une seule station d'essence ouverte, alors qu'il y en avait huit sur sa route, d'Ankorondrano à Antaninandro en passant par Antanimena. De plus, dans deux quartiers de ces localités avaient deux stations d'essence en leur sein. Or selon toujours l'arrêté suscité, « sur cinq à neuf stations dans une localité, deux d'entre elles doivent être ouvertes. ». Et son cas n'était pas isolé, car Chloé (nom d'emprunt toujours) habitant à Ambodimita n'a pu trouver elle non plus, de points de vente ouverts dans sa localité.

Insécurité et « Yo-Yo ». Une partie de l'opinion a fait le rapprochement entre le yo-yo récent, caractérisant les prix à la pompe, avec finalement une « stabilité » et l'insécurité galopante de ces derniers temps. Selon les dires d'une source auprès d'un point de vente ayant fermé boutique cette nuit-là, ce serait plutôt l'insécurité qui a motivé les opérateurs à ne pas assurer la permanence, au grand dam des populations concernées, car une urgence nécessitant du carburant peut survenir à tout moment de la nuit et les conséquences peuvent en être dramatiques.