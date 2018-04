Madagascar: Union nationale des Handicapés de Madagascar - Redynamisée et réhabilitée

Le siège de l'Union nationale des handicapés de Madagascar (Unahm) à Behoririka fait peau neuve. Ses activités ont également été boostées.

Son mur de clôture vient d'être repeint et revêtu de belles inscriptions mettant en exergue les activités et la raison d'être de cette fédération d'associations membre de la Plateforme des fédérations des Personnes handicapées à Madagascar. Cette rénovation est l'œuvre d'un groupe d'étudiants en 2e année à l'Institut national de Comptabilité et de Management d'Entreprise (Inscae). Regroupés dans la promotion Mihary, ces jeunes ont choisi l'Unahm pour mettre en œuvre leur projet social entrant dans le cadre de leur formation de leader. Selon les explications de leur représentante, ce choix s'explique par le fait que cette fédération ait autant besoin de visibilité que le public de sensibilisation ; sans parler du soutien nécessaire à la réussite de leurs activités de réinsertion sociale.

Puisque la raison d'être de l'Unahm est de promouvoir les droits de ses membres notamment en matière de création d'emplois afin que ces derniers deviennent autonomes, elle a mis en place un atelier de formation et de production en Coupe et Couture ainsi qu'en sérigraphie. Fonctionnant comme une entreprise, cet atelier emploie 22 personnes, toutes sont des handicapées physiques. « Notre spécialité de base est la confection de vêtements de travail, mais notre problème réside au niveau de la clientèle suite au nombre important de nos concurrents dans ce domaine », se plaint David Rakotoarison, secrétaire exécutif de l'Unahm. Raison pour laquelle, Mihary a également confectionné des flyers et des prospectus pour la promotion de cet atelier. La remise officielle de ces réalisations a été effectuée samedi 31 mars 2018.