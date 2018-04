Madagascar: Commune rurale d'Antoetra-Zafimaniry - Un partenariat public-privé en faveur de l'environnement

Chef de Région . Dans son intervention, le maire d'Antoetra, Rafanomezantsoa Maurice a loué les excellentes relations de partenariat entre la commune et ses habitants d'une part, et de ses partenaires de l'autre, dans les différents domaines, notamment celui de la protection de l'environnement et la lutte contre le changement climatique, et d'illustrer entre autres le vaste projet de restauration de la forêt Zafimaniry déjà en cours depuis plusieurs années. Le chef de région d'Amoron'i Mania, Rakotomanankiafarana Joël, quant à lui, a souligné que ces actions rentrent dans le cadre du grand projet de reboisement qui figure dans les 10 axes prioritaires de la région.

« La remise des cuiseurs et des marmites aux femmes d'Antoetra (à l'extrême gauche, le maire d'Antoetra et le représentant de l'associaton Madavin ». (Photo Anastase)

