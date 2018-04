Madagascar: Paris hippiques - L'exclusivité sur les courses françaises attribuée à PMU BET

C'est ce qu'a indiqué l'Arrêté interministériel N°7975 du 30 mars 2018, publié par l'AHCEL (Autorité hippique pour les courses et l'élevage de chevaux à Madagascar). A noter que l'AHCEL est délégué de l'Etat depuis plus de 20 ans suivant leurs arrêtés respectifs N°1650 et N° 736, pouvant autoriser une société commerciale d'organiser la prise de pari hippique dans le pays. Cette autorité a été remise en question par PMU Madagascar, qui avait saisi le tribunal de grande instance de Paris dans l'objectif de faire condamner PMU France société, détentrice des prises de paris sur les courses françaises.

