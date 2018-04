Madagascar: Dr Jules Etienne - Déclaration officielle de candidature ce jour

4 ans après . Jules Etienne Rolland a rejoint son travail à Paris. Mais, le moment est venu pour lui d'annoncer son retour dans la scène politique nationale. Cet après-midi à l'hôtel Panorama à Andrainarivo, celui qui a pu rassembler à l'époque différentes tendances politiques au ministère de l'Industrie et du Développement du Secteur Privé, annoncera officiellement sa candidature à la prochaine élection présidentielle. Une occasion pour lui de montrer encore une fois qu'il reste rassembleur et est prêt à travailler avec tout le monde.

Aujourd'hui, c'est au tour de l'ancien ministre Jules Etienne Rolland d'officialiser sa participation à cette course à la magistrature suprême. Ayant retiré sa candidature en 2013 pour permettre à Hery Rajaonarimampianina de se présenter, le Dr Jules Etienne Rolland a été nommé ministre de l'Industrie et du Développement du secteur Privé au lendemain de l'élection de l'actuel président de la République. Mais, sa présence dans le gouvernement n'a pas duré car sa droiture n'a pas été appréciée par certains proches collaborateurs du chef de l'Etat. Le Dr Jules Etienne Rolland a choisi de se taire après son éviction du gouvernement. Ce catholique convaincu s'est retiré de la politique pour mieux préparer son retour.

