Madagascar: Concours de danse de salon - Va pour la « Team master dance »

Du nouveau dans le petit monde de la Danse de Salon. Après un premier trimestre plutôt silencieux, le Team master dance est lancé. Un événement pour la promotion de la danse sportive et la danse de salon.

Grande nouvelle pour les amateurs du sixième art ! Le concours de danses « team master dance » se tiendra bientôt. Un concours qui consiste à primer trois des meilleurs groupes de danses formés en ce moment. Le 8 avril, cinq formations s'affronteront au Grand Amphi Degs à Ankatso. Un des rares rendez-vous à ne pas rater donc, tant pour les pratiquants de Danses de salon que pour les spectateurs.

Devant un jury constitué de professionnels de la discipline, chaque groupe constitué par trois à cinq couples, donnera le meilleur de lui-même à travers une chorégraphie en couple et un « solo fille » et un « solo garçon ». Toute catégorie confondue, tout le monde se doit de compter sur le travail d'équipe, renforçant ainsi la cohésion de groupe. Flirte continuellement avec la séduction, tout en imposant un rapport de domination machiste, presque surannée. Un véritable jeu s'installe au fil du temps entre les partenaires. A la clé, outre les médailles et coupe, se trouve 1 million d'Ariary, 500 000 ariary et 300 000 ariary pour les trois groupes gagnants.

Critères. Evidemment, les critères selon lesquels ont été jugés les candidats, comptent sur les mesures et rythmes de base, les lignes de corps, autant dans le déplacement que dans les figures arrêtées, le mouvement, l'interprétation rythmique, l'appréciation de la qualité de l'interprétation rythmique de la musique ainsi que le travail de pieds... bref des techniques mais aussi l'harmonie des tenues.

Le but étant toujours de promouvoir cette discipline à grande échelle, Henintsoa Ravelontsalama, Coach de danse au Mille et une étoiles d'expliquer qu'actuellement, « la jeunesse malgache s'intéresse beaucoup à la danse de salon et sportive. Ils sont de plus en plus nombreux à travailler dans une visée à l'internationale. Par ailleurs, bon nombre des participants sont des habitués de scène, et ont déjà de l'expérience dans ce genre de concours, toutefois, de nouvelles têtes immergent également du lot ».