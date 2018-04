Madagascar: Une bataille judiciaire qui ne fait que commencer

La fièvre qui a régné avant- hier à l'assemblée, n'est pas prête de retomber.

Mais pour le régime, l'affaire est entendue. Le Premier ministre a affirmé que c'est une victoire de la démocratie. La quatrième session extraordinaire de l'assemblée qui commence aujourd'hui, va permettre d'achever le processus entamé avec l'examen des lois électorales au Sénat. L'opposition n'a pas l'intention d'en rester là et a décidé de défendre ses positions pied à pied.

C'est bien une majorité de députés qui ont voté les textes de lois électorales présentés par le gouvernement. Bien que l'opposition conteste les conditions dans lesquelles se sont déroulées les opérations, les apparences sont sauvées. Les accusations de corruption faites par les députés contestataires sont réfutées par ceux de la majorité présidentielle criant à la diffamation et demandant la production de preuves. L'affaire, dit-on, a été portée au Bianco par les parlementaires TIM, MAPAR et indépendants. On ne sait pas s'ils vont verser au dossier la vidéo qui circule sur les réseaux sociaux. Mais dans le cas d'espèce, ce genre d'argument peut être réfuté par les défendeurs pouvant arguer qu'il s'agit d'un faux. Néanmoins, le mal est fait et la majorité des internautes s'est forgé une opinion. L'affaire va suivre son cours sur le plan judiciaire.

Mais c'est aussi sur le plan de la communication que la bataille va se poursuivre, car les représentants de l'opposition vont continuer leurs interventions sur les plateaux de télévision et dans la presse écrite. Les articles litigieux de ces lois électorales ont commencé à être décortiqués par certains juristes. Cela contribue à éclairer l'opinion sur leur réalité. 0n sait qu'ils visent à écarter certains candidats ou à avantager ceux se présentant sous la bannière du régime. On sait que l'opposition va utiliser toutes les voies de recours et cette dernière espère voir leurs arguments, convaincre les instances judiciaires.