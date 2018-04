Madagascar: Droits de l'Homme et sécurité - Convention signée entre Ambatovy et la gendarmerie

L'objectif de cette convention qui s'inscrit dans le cadre du partenariat public-privé, est de mieux appréhender, d'une part, les racines profondes des problèmes en matière de sécurité et de droits de l'Homme, et d'autre part, de répondre en temps opportun et de manière coordonnée à des défis spécifiques. « Dans la quête de l'excellence pour être le meilleur exploitant de nickel latéritique au monde, Ambatovy a beaucoup de défis à relever, entre autres, les problèmes de sécurité qu'elle a rencontrés ces derniers temps à la mine à Moramanga », a-t-il été souligné du côté de la compagnie minière.

C'était le 20 mars dernier au Toby Ratsimandrava, à Antananarivo, où le commandant de la Gendarmerie nationale et le manager de la sûreté d'Ambatovy ont apposé leur signature sur le document officialisant ce partenariat. La démarche a été entreprise dans l'optique de contribuer à la mise en œuvre des principes volontaires sur la sécurité et les droits de l'Homme auxquels Ambatovy est engagée.

Copyright © 2018 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.