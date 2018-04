Madagascar: Vacances numériques - Vulgarisation des TIC dans plusieurs villes

Connexion internet gratuite, initiation à l'informatique, diverses animations... telles sont les activités organisées dans le cadre des « Vacances Numériques Edition Pâques 2018 ».

L'événement organisé les 30 et 31 mars s'est tenu dans plusieurs villes de Madagascar, à l'exemple d'Antananarivo, Antsirabe, Fianarantsoa, Mahajanga, Toamasina et Vatomandry. « Ces activités ont été organisées par le MPTDN (Ministère des Postes, des Télécommunications et du Développement Numérique) dans le cadre du projet - Numérique pour tous - initié par le président Hery Rajaonarimampianina », ont indiqué les promoteurs de l'événement. Par ailleurs, le week-end pascal a également vu la présence du TicBus à Vatomandry. Durant le Festival Dola Beach, le véhicule connecté a pu contribuer à sa mission de la vulgarisation des TIC.

En effet, les vacanciers, ainsi que les visiteurs du Festival ont pu profiter d'une connexion gratuite offerte par le MPTDN et ses partenaires, via ce TicBus. Pour sa part, le ministre Neypatraiky Rakotomamonjy a annoncé, au nom du président de la République, un projet de mise en place d'une université à Ihorombe, pour les jeunes de la région sud du pays. C'était dans le cadre de la commémoration de la lutte de libération du 29 mars 1947, sous le thème « L'ambition collective et l'union pour l'Emergence et la Renaissance de Madagascar ». A l'occasion, des aides et des dons ont été offerts par le ministre aux survivants de la lutte patriotique.