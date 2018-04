Angola: Les élections locales parmi les défis de la consolidation de la démocratie

Malanje (Angola) — La réalisation des élections locales, particulièrement au niveau des municipalités proposées pour l?an 2.020 constitue les plus grands défis dans la consolidation de la démocratie, a affirmé mercredi, dans la ville de Malanje, le Vice-président de la République, Bornito de Sousa.

Le gouvernant a présidé dans la province de Malanje, la cérémonie marquant le 16ème anniversaire de la paix et de la réconciliation nationale, célébré mercredi (4 avril) en représentation du Président de la République, João Lourenço, en visite privée aux Etats-Unis d'Amérique.

Pour Bornito de Sousa, les élections municipales sont une façon de rapprocher la prestation des services essentiels aux citoyens, familles, communautés et entreprises à travers les organes choisis par les citoyens des municipalités et des villes eux-mêmes pour promouvoir le développement local et le contrôle de la gestion des ressources financières mises à la disposition des élus, notamment les retombées de taxes et des impôts qu'ils payent.

"Dans une explication simple, comme au niveau national se réalisent les scrutins de 5 en 5 ans pour élire le Président de la République et les députés de l'Assemblée Nationale, au niveau des municipalités, les administrateurs ne vont plus être nommés par le gouverneur provincial.

Les citoyens de chaque municipalité éliront le président de la municipalité ou le président de la mairie municipale et les représentants ou députés de la municipalité ainsi que les représentants ou les députés de la municipalité et la respective assemblée ou le parlement municipal », a-t-il précisé.

Selon lui, avec les élections locales, on veut résoudre divers problèmes, notamment l'éducation, la santé, l'eau, l'énergie, le logement social, l'activité sportive et culturelle, le tourisme local, la police municipale et tant d'autres soient plus proches des communautés et des citoyens intéressés, avec leur coparticipation, inclues les finances.

Le 22 mars dernier, le Conseil de la République a recommandé, par consensus, la tenue des premières élections locales en Angola pour l'année 2020, et la création de toutes les conditions techniques, administratives, matérielles et financières pour leur application.