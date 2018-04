Sénégal: Près de 100 milliards de francs de la BID pour la SONACOS et la SENELEC (ministère)

Egypte, Maroc, Tunisie, Nigéria et Sénégal : voilà les 5 nations qui représenteront… Plus »

Le communiqué rappelle que "l'ambition du président de la République, Macky Sall qui est de réaliser une croissance de qualité, qui génère de l'emploi et des revenus, et favorise un développement solidaire et inclusif, a été réaffirmée".

Par ailleurs, à l'occasion de la table ronde de partage d'expériences de modèle de politique de transformation structurelle tenue le 04 avril 2018, le ministre de l'Economie, des Finances et du Plan "a partagé avec ses collègues gouverneurs du Groupe de la BID, le modèle du Sénégal basé sur le Plan Sénégal émergent avec ses projets et réformes phares (... )", renseigne le communiqué.

En outre, note le texte, "le Sénégal a eu l'insigne honneur de recevoir un programme pilote dans le cadre de l'initiative régionale de la chaîne de valeur riz" initiée par le Groupe de la BID pour un montant de 175 millions de dollars US, environ 95 milliards de FCFA et qui concerne 10 pays".

Dakar — Le Sénégal et la Société islamique pour le financement du commerce international (ITFC) ont signé à Tunis (Tunisie) deux accords d'un montant de près de 100 milliards de francs CFA pour la SONCAOS et la SENELEC, a appris l'APS, jeudi.

