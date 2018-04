Sénégal: Validation des projets de la liste des maladies professionnelles, à partir de lundi

Egypte, Maroc, Tunisie, Nigéria et Sénégal : voilà les 5 nations qui représenteront… Plus »

Cette rencontre régionale de 5 jours regroupera les médecins conseils, médecins du travail, inspecteurs du travail et responsables en charge de la gestion des risques professionnels au sein des Organismes de protection sociale (OPS) ainsi que les membres du Comité technique restreint et le Secrétariat exécutif de la CIPRES, annonce t-on.

Il s'agit de valider les observations issues des Assises nationales sur les maladies professionnelles, les avants projets de la liste actualisée des maladies professionnelles, le barème indicatif harmonisé d'indemnisation des séquelles des accidents du travail (AT) et maladies professionnelles (MP) des 17 Etats membres de la CIPRES.

Dakar — La Conférence interafricaine de la prévoyance sociale (CIPRES) organise, à partir de lundi, à Royal Saly(Mbour), une plénière de validation des projets de la liste des maladies professionnelles et du barème d'indemnisation des séquelles des accidents du travail et des maladies professionnelles des Etats membres, annonce un communiqué reçu à l'APS.

