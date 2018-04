Cote d'Ivoire: Fonds de garantie automobile - Le directeur général révèle une baisse du taux de non assurance

Durant les échanges avec le contrôleur général de police, le directeur général du Fonds de garantie automobile, Maizan Koffi Noël, a affirmé que les véhicules non assurés ne sont plus nombreux. «L'une de nos missions est d'assainir le marché d'assurance en Côte d'Ivoire dans le cadre de la collaboration que nous avons élaborée avec la police et la gendarmerie. A cet effet, le Fonds de garantie automobile a initié depuis bientôt cinq ans une collaboration avec des polices d'assurance à l'effet de faire des contrôles périodiques avec nos agents et des forces de l'ordre sur la route. Les résultats sont aujourd'hui assez probants. Car nous avons noté une baisse significative du taux de non assurance», a déclaré Maizan Koffi Noël.

