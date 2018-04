Cote d'Ivoire: Emploi Carrefour Africain - La 4e édition à Abidjan le 29 avril, plus de 100 postes à pourvoir

La 4e édition du forum pour l'emploi «Carrefour Africain» se tiendra le 29 avril 2018, à Abidjan. Et plus de 100 postes sont à pourvoir dans une dizaine d'entreprises marocaines et internationales.

«Carrefour Africain vous donne rendez-vous le dimanche 29 avril 2018, au Novotel Abidjan. (... ) Carrefour Africain sera l'occasion d'échanges riches et conviviaux entre compétences africaines et les entreprises opérant en Afrique. Ce forum est un espace de recrutement, conférences et business networking pour les perspectives professionnelles en Afrique», situe le site internet dédié.

«Plus de 100 postes sont à pourvoir», fait remarquer Hamza Idrissi, directeur de ce salon. Il assure en outre que de simples employés, des ingénieurs et bien d'autres cadres seront recrutés, à la suite d'entretiens.

Salon itinérant

«En plus des entretiens du recrutement, la journée sera aussi l'occasion pour les candidats d'assister à des partages d'expériences de la part de collaborateurs d'entreprises présentes, et à des conférences sur les tendances et les secteurs qui recrutent», assure pour sa part, le portail accesstudents.com.

Ce forum, il faut le noter, est un salon itinérant. C'est «une initiative de Careers in Morocco qui est d'abord un forum des compétences marocaines organisé annuellement à Paris, Londres et Montréal et dédié aux compétences marocaines de l'étranger et aussi un portail de recrutement pour le Maroc», rapporte Carrefour africain.

«Aujourd'hui de plus en plus d'entreprises s'orientent en Afrique pour le développement de leur activité. C'est dans cette perspective et afin d'accompagner ses partenaires que Careers in Morocco organise cet événement afin de permettre aux entreprises partenaires de pouvoir recruter des talents africains pour leurs projets en Afrique», précise le portail.

Après Abidjan, l'édition suivante aura lieu le 12 mai 2018 à Paris. Suivra par la suite Casablanca, au cours du 3e trimestre 2018.