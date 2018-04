Cote d'Ivoire: Hommage - Le Pdci célèbre ses sénateurs

Maurice Kacou Guikahué a affirmé l'adhésion sans équivoque du Pdci-Rda au groupement politique Rhdp. Il n'a pas manqué de saluer la structure Konrad Adenauer pour les cours de formation qu'elle dispense aux militants, cadres et élus de la plus ancienne formation politique de la Côte d'Ivoire.

« Cette nouvelle expérience du bicaméralisme dans notre pays doit être, à mon sens, un gage pour consolider la démocratie par le renforcement des pouvoirs des deux chambres du Parlement et ce, au-delà de tous les débats qu'elle a pu susciter dans l'opinion. Il nous faudra donc nous y préparer en abordant désormais la question parlementaire sous cette dualité : Assemblée nationale et Sénat », les a-t-il engagés.

« Je voudrais informer que sur instruction du président Henri Konan Bédié, j'ai reçu ce matin même les sénateurs du Pdci-Rda, élus sous la bannière du Rhdp et certains indépendants qui ont remis leur victoire au Pdci-Rda. Ils sont au nombre de 26 personnalités dont 6 élus indépendants. Et le président nous a instruit que ces députés constitueront un groupe Pdci-Rda au Sénat comme le groupe parlementaire », a-t-il informé.

