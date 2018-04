Sierra Leone: Le camp perdant veut contester les résultats de la présidentielle

Vainqueur de l'élection présidentielle, Julius Maada Bio, un ancien militaire de 53 ans, et candidat du… Plus »

En Sierra Leone, c'est le chef de l'Etat qui forme le gouvernement et qui le dirige. Un gouvernement chargé de promouvoir la « cohésion », « l'unité nationale et la discipline », a promis Julius Maada Bio lors de sa prestation de serment. Alors est-ce pour éviter toute tentative de blocage institutionnel que le nouveau président a si rapidement prêté serment après avoir été déclaré vainqueur ?

Personne n'est vraiment surpris à Freetown. Entre les deux tours, une action lancée par un militant du parti au pouvoir avait entraîné le report du scrutin de quatre jours. Puis quelques heures après le vote, l'APC a voulu modifier le système de compilation des résultats et jusqu'à la veille de la proclamation accusé la Commission électorale, le Royaume-Uni et le Commonwealth de « conspiration ».

L'annonce est tombée tard dans la nuit sous forme d'un communiqué lu à la télévision nationale par le candidat défait, Samura Kamara. « Ces résultats ne reflètent pas les nombreuses inquiétudes soulevées par l'APC », a-t-il déclaré. Citant notamment le « bourrage des urnes », des bureaux avec « plus de votants que d'inscrits » et des « fraudes » à l'enregistrement des électeurs. Il dit vouloir saisir la Cour suprême comme la loi l'y autorise, mais appelle ses militants au calme.

