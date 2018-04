Libye: Al-Baghdadi Al-Mahmoudi, pièce maitresse pour la justice française

Cinq matches éliminatoires de la CAN femmes Total 2018 étaient programmés mercredi 4 avril. Une… Plus »

« La justice tunisienne est dans l'embarras parce qu'il y a eu un passe-droit en 2011, il y a eu, disons, une injustice flagrante vis-à-vis de Baghdadi [l'extradition vers la Libye, Ndlr] et le fait de délivrer toute information pouvant impliquer des personnalités politiques en Tunisie, qui sont encore au pouvoir ou qui le partagent, pourrait avoir des implications sur la sécurité nationale et sur l'équilibre politique en Tunisie. D'après les éléments du dossier remis aux autorités tunisiennes, il y a derrière la demande une volonté de poursuivre quelqu'un pour son poste politique. Voilà le fond même du dossier », explique Ezzeddine al-Arfaoui, un des avocats d'Al-Baghdadi Al-Mahmoudi.

Il s'agit d'un procès-verbal remontant à octobre et novembre 2011, lorsqu'Al-Baghdadi Al-Mahmoudi était entendu devant la chambre d'accusation de la cour d'appel à Tunis, dans l'affaire de son extradition en Libye. Selon nos informations, il y a eu au moins cinq procès-verbaux, qui mentionnent le présumé financement illégal de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy en 2007. La justice tunisienne était très réticente à les transmettre et n'a pas voulu communiquer le dossier. Pourquoi cette réticence ?

