A l'instar de toutes les collectivités territoriales du Sénégal, Sédhiou a célébré, hier mercredi 4 avril, avec faste, les festivités marquant la 58ème édition de l'accession de notre pays à la souveraineté internationale.

Nombreux était le public qui a effectué le déplacement sur le boulevard principal de la place de l'indépendance où a lieu le défilé. Evoquant l'aspect sécuritaire, le gouverneur de région, Habib Léon Ndiaye a rappelé les instructions fermes du chef de l'Etat contre tout «acte abject» contre les enfants.

L 'affluence était grande hier, mercredi 4 avril, au boulevard principal de la place de l'indépendance de Sédhiou pour les besoins de la célébration de la 58ème édition de l'accession du Sénégal à la souveraineté internationale.

Défilé civilo-militaire et para-militaire, motorisé et pédestre ponctué de brèves prestations des différentes troupes, le décor était bien campé pour estampiller la mention «belle» à cette fête du 4 avril.

Habib Léon Ndiaye, le gouverneur de Sédhiou s'est félicité de la qualité de l'organisation. «Nous nous sommes réjouis de voir la présence assez rehaussée des forces de défense et de sécurité dans toutes leurs composantes au niveau de la région de Sédhiou ; mais également une forte implication des mouvements associatifs et de jeunesse.

Nous saisissons cette même occasion pour saluer les anciens combattants, les troupes et tous les participants. Nous remercions le commandant Siaka Tamba et à l'ensemble des troupes militaires et paramilitaires».

Au sujet du phénomène de rapt d'enfants, le gouverneur de région rappelle avec fermeté les instructions du chef de l'Etat contre ces pratiques abjectes. «Vous avez écouté le chef de l'Etat (Macky Sall, Ndlr) dans son adresse à la nation, il a été très ferme là-dessus. Il a indiqué que ces rapts d'enfants sont abominables et que toutes les mesures de sécurité seront prises pour que pareilles situations ne se reproduisent plus» a fait observer Habib Léon N'diaye.

Beaucoup d'enfants ont participé à ce défilé notamment ceux du conseil consultatif des enfants encadrés par Enfance et paix et la coalition nationale des associations et ONG en faveur de l'enfance (CONAFE) et ses partenaires.

«C'est une organisation de droits humains centrée sur l'enfance. Cadre fédérateur crée en 2004 et regroupe plus d'une centaine d'organisations et ONG répartis dans les 13 régions du Sénégal notamment Sédhiou où elle est représentée par la coordination régionale coordonnée par l'ONG Enfance et Paix», a déclaré Mamadou Lamine Sadio, le coordonnateur.

Dans ce vaste champ d'enfants et potentiels acteurs figurent ceux des encadreurs de collectivités éducatives du Sénégal (AECES) dirigée par Adama Dodo Diémé. Le thème de cette célébration «Contribution des forces de défense et de sécurité à la paix et à la stabilité internationale», est magnifié au travers des passages des corps habillés sur le boulevard principal de la place de l'indépendance de Sédhiou.