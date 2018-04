Sénégal: Discours à la nation - Ces questions «occultees» par Macky Sall

Durant tout au long de son message qui a duré près de 14 minutes environ, le chef de l'Etat n'a évoqué aucun sujet politique et pas même la question de parrainage qui pollue actuellement le débat politique au Sénégal.

Proposée par le pôle de la majorité, lors des dernières concertations sur le processus électoral, la généralisation du parrainage à l'élection présidentielle qui concernait jusqu'ici les seuls candidats indépendants à tous les autres candidats, y compris ceux présentés par les partis politiques a fini par miner le débat politique à quelques dix mois de la présidentielle de 2019.

A cela, il faut aussi ajouter les autres points qui n'ont pas fait l'objet de consensus entre les plénipotentiaires de la majorité et leurs camarades de l'opposition et des non-alignés, lors de ces concertations sur le processus électoral. Et, parmi ces points d'achoppements, il y a entre autres, la question de la liste unique proposée et défendue par les deux pôles (opposition et non-aligné) mais rejetée par la majorité présidentielle.

La question de précisions sur certaines dispositions légales et constitutionnelles, notamment celle relative à la prise en compte du mandat présidentiel en cours dans le décompte des deux mandats. Ou encore la question de la nomination d'une personnalité neutre à la tête de l'organisation de la prochaine élection présidentielle. Aucune de ces questions n'a été évoquée par le chef de l'Etat, mardi dernier, lors de son traditionnel message à la nation.

Cela, en dépit de l'appel émis par l'opposition regroupée autour de l'Initiative pour des élections démocratiques (Ied) à un 23 juin bis, devant l'Assemblée nationale, le jour de l'examen du projet de loi portant sur le parrainage des candidats à la prochaine présidentielle.

Au contraire, Macky Sall a préféré mettre l'accent dans son message sur des questions relatives à l'emploi, la sécurité, l'éducation, la santé et la pêche. Dans ces différents secteurs, Macky Sall a annoncé d'importantes mesures en vue de renforcer l'emploi des jeunes et des femmes, la sécurité, l'amélioration des conditions des acteurs de l'éducation, la santé et de la pêche.

PAPE DIOP DE BOKK GIS GIS : «Tous les Sénégalais sont déçus»

« Je suis déçu comme presque tous les Sénégalais parce qu'Il y a une situation du pays sur laquelle tout le monde attendait Macky Sall. Sur le plan économique, notre pays est à la croisée des chemins. Nous pouvons citer la dette intérieure que l'on plafonne aujourd'hui à plus de 500 milliards et vous connaissez le rôle de la dette intérieure pour l'économie d'un pays.

Je pense que toutes les entreprises sénégalaises sont aujourd'hui à terre à cause de cette situation-là. Le Président a fait table rase de cela. Toujours dans cette situation économique, nous avons le cas de la campagne agricole.

Vous savez actuellement la situation que vit le monde rural où les graines sont aux mains des producteurs et il (Macky Sall-ndlr) n'en a pas parlé. Il en est de même pour l'augmentation de la pauvreté dans notre pays qui est aujourd'hui chiffrée à plus de 56% et non 46% où l'avait laissé le président Wade. Nous pouvons dire que le président Macky Sall a déçu tous les Sénégalais ».

ME MADICKE NIANG, PRESIDENT DU GROUPE PARLEMENTAIRE DE L'OPPOSITION : «J'ai eu l'impression que...»

«J'ai été même tenté de dire, est-ce que nous ne sommes pas en 2012 où le Président vient d'être élu et qu'il s'adresse à la Nation en faisant des promesses, en déclinant tout un chantier ? Parce que c'est tout un chantier qui a été décliné...

Sur le terrain social, le fait qu'il reconnaisse qu'il y ait eu autant de revendications, surtout autant de revendications maintenant, c'est aussi confesser qu'il n'a pas pu résoudre les problèmes sociaux. La demande sociale est toujours aussi forte dans le pays».