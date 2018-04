Sénégal: Omar Maal sur les rapts d'enfants - «Il y a plus de fausses alertes que de cas concrets»

Pour faire face au phénomène d'enlèvements et de meurtres d'enfants, des mesures de sécurité fortes ont été prises. Selon le directeur général de la Police nationale, Oumar Mal, qui prenait part à la cérémonie de remise de décorations aux fonctionnaires de police hier, mercredi 4 avril, à l'Ecole nationale de Police et de la formation permanente, la Police est en plein dans des opérations de sécurisation.

«Le phénomène de rapts d'enfants a été un problème suscitant une psychose au niveau de la population. Et, à la suite de cela, des mesures draconiennes ont été prises, marquées par des opérations de sécurisation plus corsées, combinées parfois avec la Gendarmerie en plus de celles classiquement menées», a déclaré Omar Mal.

Toutefois, le directeur général de la Police appelle les populations à plus de vigilance. «C'est des opérations que nous menons aussi bien de jours que de nuits, mais toujours est-il que le pas le plus important doit être mené par les parents à l'échelle basique notamment au niveau du cercle familial», dira Omar Mal.

Pour protéger davantage les populations, il est revenu sur le programme de constructions de commissariats de police et également de brigades de gendarmeries annoncé par le président de la République, Macky Sall.

«En plus donc du recrutement qui se fait chaque année, plus d'un millier de Sénégalais que nous recrutons aussi bien au niveau de la Police que de la Gendarmerie, cette année, exceptionnellement, nous allons recruter mille auxiliaires de police qui vont s'ajouter au personnel qui est déjà sur place», a indiqué Omar Mal. Il précise ainsi que «quand on accomplit sa mission, l'idéal c'est de la réussir.

Mais, il n'est pas dit que chaque fois qu'on est sur le terrain, on réussira ce pourquoi on est sur le terrain». Ce, pour répondre à ceux qui demandent pourquoi il n'y a pas encore eu d'arrestations.

«En réalité, il y a plus de fausses alertes que de cas concrets. Les seuls cas qu'on a enregistrés jusqu'ici, en réalité, c'est un à Touba, un à Rufisque, un à Mbao, tout le reste, c'est des fausses alertes. C'est des enfants qui ont fugué, par la suite on les retrouve», a relevé Omar Mal.