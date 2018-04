Sénégal: Macky Sall - «L'an prochain, nous verrons une montée en puissance de toutes les armées»

L'Etat du Sénégal poursuivra ses efforts d'équipements des forces de défense et de sécurité. Selon le chef de l'Etat, Macky Sall qui s'est exprimé en marge de la célébration du 58ème anniversaire de l'indépendance du Sénégal, les moyens seront renforcés significativement afin de permettre aux forces de défense et de sécurité de mieux exercer leur devoir.

L'armée Sénégalaise sera dotée de moyens conséquents afin qu'elle puisse répondre au mieux à son devoir. C'est une promesse du Chef de l'Etat, Macky Sall. « Je voudrai réaffirmer ici mes volontés de doter des forces armées sénégalaises, les forces de défense et de sécurité de tous les moyens nécessaires aux missions qui leur sont assignées.

S'il plait à Dieu, l'année prochaine et les années à venir, nous verrons une montée en puissance de toutes les armées, de la Gendarmerie nationale des forces de Police et de toutes les forces paramilitaires », a-t-il déclaré hier, au terme du défilé marquant le 58ème anniversaire de l'accession du Sénégal à l'indépendance. Cet objectif de modernisation des moyens de l'armée se manifestera, si l'on en croit le président de la République, par l'acquisition très prochaine d'un aéronef pour l'armée de l'air.

«Nous avons pu bénéficier de ce spectacle de l'armée de l'air avec l'aéronef L39NG dont l'armée de l'air se dotera très bientôt pour renforcer ses capacités d'intervention», a-t-il affirmé. Par ailleurs, revenant sur le défilé, Macky Sall s'est réjoui de l'exercice. «On a pu percevoir la fibre patriotique et les valeurs civique qu'enseigne le système éducatif.

C'est rassurant dans mon entreprise de construction d'un Sénégal prospère et en paix. Le défilé militaire à pieds et motorisé a été d'une parfaite réussite. La parade est une des meilleures indications de la discipline de l'état moral du niveau d'entrainement et de cohésion des troupes».

S'agissant de la prestation des militaires, elle traduit de l'avis du président de la République, «la capacité des forces de défense et de sécurité à faire face à toutes les menaces mais aussi à participer aux actions d'éducation et de développement de la jeunesse».

KHADIDIATOU DEME, VICE-PRESIDENTE DU CONSEIL ECONOMIQUE SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL : «Je peux dire que nous n'avons rien à craindre»

«La journée d'aujourd'hui s'est surtout accentuée sur la sécurité. Au vu des démonstrations de nos forces de sécurité et de défense, je peux dire que nous n'avons rien à craindre, le pays est en de bonnes mains, le pays est en marche».

ALY NGOUILLE NDIAYE, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA SECURITE PUBLIQUE : «Nous avons de quoi être fiers»

«Je félicite notre armée pour la belle organisation de ce défilé, j'en profite pour féliciter les forces armées et également la jeunesse qui a ouvert le bal avec une très belle participation des plus jeunes.

Ce fut un grand défilé, très long et on a montré les acquisitions des forces de défense et de sécurité. Que ce soit l'armée, la gendarmerie, la police et l'armée de l'air qui a fermé le bal. Nous avons de quoi être fiers et ce que nous avons vu, nous rassure».

ABDOULAYE MAKHTAR DIOP, GRAND SERIGNE DE DAKAR : «Les syndicalistes donnent des signes positifs»

«Le défilé de ce matin (hier, Ndlr) a apporté une touche supplémentaire de fierté pour moi, mais aussi une touche supplémentaire de respectabilité pour notre pays. Je crois que les Sénégalais sont très fiers. Si on jette un œil objectif sur l'évolution de nos forces armées, tant du point de vue de leur équipement, de leur formation mais aussi de leur participation sur les théâtres d'opérations extérieures au Sénégal.

Je profite de l'occasion pour féliciter le chef de l'Etat. Rassuré que je suis, je pense que les forces armées terrestres, aériennes, la police, la gendarmerie profiteront au maximum de la formation et des équipements mis à leur disposition pour la sécurité du pays, la stabilité mais aussi protéger le sénégalais dans sa vie de tous les jours et il est prouvé que les crédits mis à la disposition de l'armée sont utilisés à bon escient.

Sur la situation scolaire, je pense que nous pouvons être optimistes, parce qu'après les rencontres avec le Chef de l'Etat et le Premier ministre, je crois que les syndicalistes donnent des signes positifs. Et il nous faut tous les encourager pour voir comment reprendre les cours et le gouvernement s'y est engagé également, la résolution progressive des problèmes qu'ils posent. Nous avons tous les mêmes conditions et nous allons travailler dans cette direction».

SERIGNE MBAYE THIAM, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE : «Le reste de l'année scolaire va se dérouler normalement»

«Je suis optimiste. Je pense que nous avons fait le 30 mars dernier, la rencontre avec les chefs des syndicats d'enseignants, il y a le Président entouré du premier ministre, de tous les membres du gouvernement, nous avons fait des propositions aux organisations syndicales, je pense qu'il faut les laisser utiliser leur procédure interne pour délibérer mais je suis optimiste.

Je suis confiant. L'année scolaire va se dérouler pour le reste normalement et les mesures appropriées seront prises pour revoir au besoin le calendrier scolaire et le calendrier des examens ».