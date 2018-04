Sénégal: Arrondissement de Niassya - Un défilé pour relever le défi de la paix

Egypte, Maroc, Tunisie, Nigéria et Sénégal : voilà les 5 nations qui représenteront… Plus »

« Nous avons réussi le défi de la mobilisation à Bandial qui a démontré à travers cela que la stabilité et la paix y règnent », a-t-il indiqué. La fête de l'indépendance a été célébrée à Bandial mais aussi dans les autres localités de la région. Toutefois, le boulevard des 54 m à Ziguinchor a été la grande attraction avec un défilé civil militaire et motorisé présidé par le gouverneur de région, Guedji Diouf .

Bandial a défilé pour redorer le blason d'un arrondissement de Niassya émaillé ces derniers mois par le carnage de Boffa et deux braquages à Kaguitt et un autre mortel à Bafican. Deux faits malheureux qui ne doivent aucunement être interprétés comme un retour à la violence a déclaré le sous-préfet de Niassya, ElhadjiBocoum, qui a présidé ce défilé dans ce village de Bandial , le dernier village de la commune d'Enampor. Bandial au rythme du 4 avril a par ce défilé civil tenté de replonger tout l'arrondissement de Niassya dans l'espoir, la stabilité et la paix.

