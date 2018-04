Sénégal: Matam - Le gouverneur annonce un projet de 5600 hectares

Egypte, Maroc, Tunisie, Nigéria et Sénégal : voilà les 5 nations qui représenteront… Plus »

Faisant par la suite face à la presse, le gouverneur de région a salué l'engagement enthousiaste des jeunes et la discipline des différents militaires et para-militaires, avant d'annoncer par la suite le démarrage de projets structurants pour la région. «La région se positionne dans de bonnes perspectives grâce à la forte volonté de l'Etat.

Un homme qui s'est beaucoup investi dans le domaine de l'agriculture et sur le volet social. En plus des 'Bajeen Gokh' de la région c'est l'avocat, Maître Malick Sall qui recevra un diplôme de reconnaissance régionale pour service rendu à la communauté.

Tout comme d'ailleurs la parade des différentes unités des forces de défense et de la sécurité qui ont permis de ressentir le thème de cette année, «Contribution des forces de défense et de sécurité à la paix et à la stabilité régionale internationale» dans tous ses compartiments.

Le cinquante huitième anniversaire de l'accession du Sénégal à la souveraineté internationale a été fortement commémoré dans cette partie Nord-est du pays (Matam). Comme à l'accoutumée, c'est la place de l'angle Fadel qui a servi de cadre pour les différentes prestations des civils et des militaires avec une forte illustration des majorettes et des anciens combattants.

