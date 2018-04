Le climat social au Cameroun et plus précisément dans les zones dites anglophones est préoccupant.… Plus »

L'exécution de la stratégie est donc beaucoup plus complexe à mener à bien que sa conception. Un sujet essentiel pour parvenir à l'émergence. Les stratégies nécessitent un alignement des intérêts entre concepteurs, exécutants et parties prenantes afin de vaincre les résistances tout en transformant les organisations, et en maitrisant l'espace et le temps. Tel est le thème central d'Africa Convergence Dakar.

La Tribune Afrique, le média économique panafricain fruit d'une co-entreprise entre La Tribune France et le groupe Guépard (Maroc), organise le 21 et 22 Juin prochain à Dakar son grand évènement annuel dédié au continent, Africa Convergence (www.africaconvergence.com ).

