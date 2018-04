Sénégal: Entreprenariat des femmes et des jeunes - 2 milliards de F CFA destinés à la pêche

Egypte, Maroc, Tunisie, Nigéria et Sénégal : voilà les 5 nations qui représenteront… Plus »

« Grâce à une mobilisation plus accrue de l'entreprise, c'est finalement 25.000 jeunes, au lieu des 10.000 initialement prévus, que nous préparons, sur une période trois ans, à intégrer le marché de travail», fait-il part, avant de saluer la participation citoyenne du secteur privé à ce partenariat novateur que l'Etat soutient par des allocations mensuelles versées aux apprenants, en plus de la prise en charge intégrale des frais de formation.

Aussi, ajoute Macky Sall, en partenariat avec une association de femmes investisseuses, la DER mobilisera 500 millions en appui à des projets spécifiques aux femmes. Il rappelle par ailleurs, que la DER a été créée pour soutenir les initiatives d'entreprenariat et d'auto-emplois des jeunes et des femmes, en répondant aux exigences de transparence de diligence et d'efficacité.

