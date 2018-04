Sénégal: Mbour - Sous le signe d'un appel à la paix et la stabilité internationale

Egypte, Maroc, Tunisie, Nigéria et Sénégal : voilà les 5 nations qui représenteront… Plus »

La Croix Rouge a procédé à des démonstrations de secourisme et les écoles de football et de basketball ont séduit par des jongleries et des rebonds. Par la suite, les agents de sécurité de proximité ont été suivis des anciens combattants avant le défilé motorisé des unités de police, de gendarmerie et des Eaux et Forêts n'ouvre le défilé à pieds aux deux sections de gendarmes en grande partie des commandos marins.

Ce sont les enfants de la pouponnière «Vivre Ensemble» qui sont les premiers à passer devant la tribune officielle. Ils sont suivis par les élèves de six écoles primaires et l'association «havre de paix» pour les talibés de Mbour.

Le défilé du 4 avril 2018 s'est déroulé le long de l'avenue Demba Diop avec un point de chute sur l'axe menant vers Joal-Fadiouth dans le quartier Mbour -Toucouleur. Les sapeurs-pompiers, les policiers, les gendarmes, les agents des eaux et Forêts au nombre de 122 éléments ont été les acteurs des corps militaires et paramilitaires ayant pris part au défilé.

Saër Ndao, le préfet de Mbour a présidé le défilé de la fête de l'indépendance sous le signe d'un appel à la paix et à la stabilité internationale. Le représentant de l'Etat a mis l'accent sur une introspection allant dans le sens d'une paix des cœurs et des esprits, des socles essentiels pour la réussite de toute initiative de développement.

Copyright © 2018 Sud Quotidien. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.