Congo-Brazzaville: Coopération - Le Congo et l'Unesco envisagent d'approfondir leurs relations

En mission de travail à Brazzaville, le sous-directeur général de l'Unesco pour l'Afrique, Firmin Edouard Matoko, a échangé, le 4 avril, avec plusieurs autorités congolaises, dont le Premier ministre, Clément Mouamba, et le ministre de l'Enseignement supérieur, Bruno Jean Richard Itoua.

Avant de s'entretenir avec le ministre de l'Enseignement supérieur, en sa qualité de président de la Commission nationale pour l'Unesco, Firmin Edouard Matoko et sa délégation ont évoqué quelques aspects de la coopération avec le ministre de la Culture et des arts, Dieudonné Moyongo, la ministre de la Jeunesse et de l'éducation civique, Destinée Hermella Doukaga, et le Premier ministre, Clément Mouamba. « J'ai eu l'occasion de discuter avec les différents ministres, notamment de la Culture, la Jeunesse et l'éducation civique, pour évoquer quelques points de coopération. Vous savez que le ministre de l'Enseignement est également président de la commission nationale congolaise pour l'Unesco. Donc, il est de mon devoir d'avoir des entretiens plus approfondis avec lui, parce que c'est lui qui coordonne les activités de cette agence au niveau du pays », a expliqué le Congolais Firmin Edouard Matoko, à sa sortie d'audience avec Bruno Jean Richard Itoua.

En effet, plusieurs dossiers liés à la culture, notamment les sites du patrimoine culturel, ont été évoqués. Avec le ministre de l'Enseignement supérieur, ils ont discuté des questions liées à la qualité de l'éducation et à la formation des enseignants. Le but étant, a-t-il dit, d'améliorer la qualité de l'éducation qui est un grand défi non seulement pour le Congo mais aussi pour l'Afrique.

« Nous avons aussi évoqué des sujets liés aux nouvelles formes d'éducation, qui s'appuient sur le numérique, notamment la formation à distance et en ligne. Toutes ces questions font évidemment partie du mandat de l'Unesco et nous espérons les approfondir. Nous avons déjà des pistes de collaboration, nous espérons approfondir davantage ces questions et mettre en place des programmes qui vont accompagner le Plan national de développement économique du Congo », a promis Firmin Edouard Matoko.

Notons que lors de son séjour en terre congolaise, le sous-directeur général par intérim de l'Unesco pour l'éducation a, par ailleurs, coupé le ruban symbolique marquant l'ouverture de la bibliothèque numérique de cette agence onusienne à Brazzaville. À la tête d'une forte délégation, comprenant, entre autres, le directeur régional du bureau de Yaoundé pour l'Afrique centrale, Salah Khaled, la représentante de l'Unesco au Congo, Ana Elisa de Santana Afonso, et le représentant de l'Unesco en République démocratique du Congo, Abdourahamane Diallo, Firmin Edouard Matoko a aussi participé à la cérémonie de lancement du projet sur l'éducation à la sécurité alimentaire et nutritionnelle.