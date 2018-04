Congo-Brazzaville: Migration - Le HCR facilite le rapatriement des réfugiés centrafricains au Congo

Les programmes à concevoir incluront deux composantes, notamment l'alimentation et la production agricole. Plus »

Outre ce premier convoi au départ de Brazzaville, trois autres devront s'effectuer les 12, 19 et 22 avril. Pour sa réussite, l'agence onusienne travaille en coordination avec les deux pays (Congo et la RCA), mais également son agence sœur de Bangui qui se charge d'accueillir les réfugiés à l'arrivée.

S'agissant des procédures de rapatriement, elles s'enclenchent dès lors que les réfugiés expriment en âme et conscience leur volonté de retourner dans leur pays. Le HCR s'implique simplement pour réunir au maximum les conditions logistiques pour favoriser ce retour, en tenant compte de certains aspects, à savoir la zone d'accessibilité et du niveau de la sécurité du lieu de retour.

En République du Congo, a-t-il indiqué, le HCR a sous son mandat environ 32 508 réfugiés centrafricains qui vivent à Brazzaville, Pointe-Noire et pour la plus grande partie dans la Likouala, notamment à Bétou, en raison de la proximité avec la République centrafricaine (RCA) qui fait frontière avec le Congo.

Entre embrassades, consignes et échanges en sango (langue nationale de la Centrafrique) avec les leurs venus les accompagner à l'aéroport Maya-Maya, ces réfugiés ont déclaré que repartir chez eux relève d'une décision personnelle et volontaire, ce qui explique leur joie, au regard du nombre que représente cette colonie en terre congolaise.

« Je suis content de repartir au bercail où les conditions s'y prêtent actuellement, précisément à Bangui où vivent mes parents et qui m'ont motivé à décider pour ce retour », ajoute Diak Léo. Il a demandé, en passant, à la force publique congolaise d'avoir plus d'égard vis-à-vis des porteurs de carte de réfugié.

Installés au Congo, notamment à Brazzaville, Pointe-Noire et en grand nombre à Bétou, dans la Likouala, depuis quatre ans pour certains voire plus pour d'autres, les réfugiés centrafricains ont déclaré être ravis de regagner leur pays, en dépit de l'insécurité qui persiste dans certaines zones.

Copyright © 2018 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.